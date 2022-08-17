Тило Керер перешёл из «ПСЖ» в «Вест Хэм»
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Немецкий защитник Тило Керер перешёл из французского «ПСЖ» в лондонский «Вест Хэм», сообщает официальный сайт «молотобойцев».
25-летний футболист подписал контракт на четыре года с возможностью продления ещё на два. Сумма сделки, по данным портала Transfermarkt, составила € 12 млн.
Керер, выступающий на позиции центрального защитника, играл за «ПСЖ» с лета 2018 года, перейдя в команду из гельзенкирхенского «Шальке» за € 37 млн. В составе парижан Тило провёл 128 матчей, забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач.
Керер выступал за молодёжные сборные Германии разных возрастов, а в сентябре 2018 года в товарищеском матче с Перу дебютировал за основную команду. На данный момент у игрока 20 матчей за сборную.
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