«Вест Хэм» — «Виборг». Мойес, Антонио и Райс не позволят себе ещё одну слабость

18 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Вест Хэм Юнайтед» — «Виборг». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на успех «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24, а победа «Виборга» оценена в 13.00. Заключить пари на ничью предлагается за 5.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч раунда плей-офф Лиги конференций «Вест Хэм» — «Виборг» 18 августа 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Вест Хэм» — «Виборг» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.32. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Вест Хэм» — «Виборг» (18.08.2022)

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Вест Хэм» — «Виборг» состоится 18 августа в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 21:45 мск. У «молотобойцев» есть все шансы преуспеть в этом еврокубке. Всё зависит от мотивации. Чего же ждать от команды Дэвида Мойеса в схватке с «Виборгом» из Дании?

«Вест Хэм» завершил прошлый розыгрыш АПЛ на седьмом месте. Лишь два очка отделили его от «Манчестер Юнайтед», отправившегося в групповой этап Лиги Европы. На еврокубковой арене дошёл до полуфинала Лиги Европы, где в упорной борьбе уступил «Айнтрахту» – будущему победителю турнира. Эти результаты не только подчеркнули неслучайность успеха команды Дэвида Мойеса в ковидном сезоне-2020/2021, но продемонстрировали её турнирный потенциал и амбиции.

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«Вест Хэм Юнайтед» на старте нового сезона при Дэвиде Мойесе варьирует схемы 4-2-3-1 и 4-3-3. В прошлом сезоне «молотобойцы» при медианных показателях активности игры впереди — 11,8 удара (из которых 4,1 — в створ ворот) — демонстрировали завидную результативность. Забили 60 голов, что очень неплохо для Англии.



Костяк команды сохранился, в частности, в обойме Дэвида Мойеса остались два самых полезных игрока по системе «гол+пас» — Майкл Антонио (10+8) и Джаррод Боуэн (12+10). Также атакующее звено получило существенное усиление в лице Джанлуки Скамакки (шестой в прошлогоднем списке бомбардиров Серии А). Вот только в текущем сезоне лондонцы ещё не забивали.

Кроме того, «Вест Хэм Юнайтед» в новом розыгрыше английской Премьер-лиги стартовал с двух поражений — а именно от «Манчестер Сити» (0:2) и «Ноттингем Форест» (0:1). Эти неудачи в совокупности с посредственными результатами предсезонки (2-4-1 при общем счёте 8:7), мягко говоря, настораживают.



Помимо вышеупомянутого форварда «Дженоа» Джанлуки Скамакки, «Вест Хэм» подписал ещё Альфонса Ареола, Максвелла Корне, Флинна Даунса и Наифа Агера. Из потерь стоит тоже кое-кого отметить. Марк Ноубл завершил карьеру, а Исса Диоп, Райан Фредерикс и Андрей Ярмоленко покинули команду. Последние двое – в статусе свободных агентов.

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«Виборг» завершил регулярный розыгрыш датской Суперлиги на седьмой строчке. Он отвоевал право представлять страну в Лиге конференций благодаря стабильным выступлениям во втором этапе, набрав за 10 туров 17 очков (4-5-1). Довольно неплохо.



Команда звёзд с неба не хватает. Она во второй раз в истории пробилась на евроарену. Её дебют, вероятнее всего, запомнился российскому болельщику после того, как она выбила ЦСКА в первом раунде квалификации Кубка УЕФА сезона-2000/2001. А ведь спустя четыре года армейцы переиграли в финале «Спортинг» со счётом 3:1 и выиграли главный трофей соревнований.



Выступления в Лиге конференций сезона-2022/2023 «Виборг» начинал со второго раунда квалификаций. Сперва он прошёл латвийскую «Судуву», дважды переиграв её со счётом 1:0, а затем оставил за бортом и «Б-36», представляющий Фарерские острова. Примечательно, что датский клуб придерживается атакующего стиля игры по расстановке 4-3-3. Игроки выполняют в среднем по 17,25 удара (из них пять — в створ). Забили семь голов в четырёх матчах квалификации. Солидно.



Летом ряды зелёных покинули Ларс Крамер и Тобиас Бек. В обратном направлении последовали Жан Залетел и игрок «Барселоны Б» Нильс Мортимер Морено. Также удалось выкупить Николаса Бюрги у «Янг Бойз» после завершения аренды. На бумаге скромный датский клуб немного повысил конкуренцию в составе, но многое зависит от скорости интеграции новичков в игровые механизмы, так как покинувшие в межсезонье клуб были игроками стартового состава.

«Вест Хэм» неубедительно смотрится на старте турнирной дистанции. У него наблюдаются определённые проблемы в завершающей стадии. И нереализованный пенальти в ворота «Ноттингем Форест» лишь доказывает это. «Виборг» сравнительно хуже выступает вдали от дома, поэтому у превосходящих в классе «молотобойцев» есть отличная возможность реабилитироваться перед болельщиками за неудачный старт. Рекомендуем ставить на победу хозяев с форой (-1.5) мяча за 1.70.

Прогноз и ставки на матч плей-офф раунда Лиги конференций «Вест Хэм» — «Виборг» 18 августа 2022 года

Лига конференций не самый топовый еврокубковый турнир, но «Вест Хэм» после неудачного старта в АПЛ не может позволить себе очередную неубедительную игру, особенно в домашнем матче. Подопечные Дэвида Мойеса постараются реабилитироваться перед родной публикой и снять все вопросы относительно прохода в групповой этап еврокубка ещё в первом матче. Поэтому рекомендуем заключить пари на победу «Вест Хэма» с форой (-1.5 мяча) за коэффициент 1.70.



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (-1.5 мяча) за коэффициент 1.70.

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