Франческо Тотти: за 30-летнюю карьеру так и не понял, как присуждается «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси и нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также признался, что не понимает процедуру присуждения «Золотого мяча».



«Месси и Роналду остаются в списке лучших игроков мира. Это разные футболисты: Месси более техничен, а Роналду — командный игрок. Честно говоря, за 30-летнюю карьеру я так и не понял, как именно присуждается «Золотой мяч», — за лучшую игру в команде или за индивидуальные заслуги», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.



Напомним, ранее журнал France Football огласил список из 30 футболистов, которые будут претендовать на награду «Золотой мяч», вручаемую лучшему футболисту мира по итогам сезона. Примечательно, что Месси не вошёл в список номинантов.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»: