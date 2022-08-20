Поражение на последних минутах — видеообзор матча дортмундской «Боруссии» и «Вердера»

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на последних минутах проиграла «Вердеру», пропустив три гола в самой концовке встречи — 3:2.

Свой первый гол хозяева забили под конец первого тайма – на второй добавленной минуте к основному времени отличился полузащитник Юлиан Брандт с передачи капитана команды Марко Ройса. На 77-й минуте отличился крайний защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 89-й минуте «Вердер» смог сократить отставание — гол забил Ли Бьюкенен. Затем полузащитник гостей Николас Шмидт сравнял счёт на третьей добавленной арбитром минуте матча, а в последние секунды встречи «Вердер» смог вырвать победу у «Боруссии» с помощью гола Оливера Бёрка — 3:2.



После проведённой встречи у «Боруссии» осталось в активе шесть очков, а «Вердер» впервые победил в чемпионате и набрал пять очков. В следующем туре «Боруссия» сыграет на выезде с «Гертой», а «Вердер» дома примет «Айнтрахт».