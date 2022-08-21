Цорн: Камано — единственный в «Локо», кто не написал бумагу о том, что не уедет из России

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о ситуации с нападающим железнодорожников Франсуа Камано. Напомним, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года, однако правило ФИФА позволяет ему, как и всем легионерам РПЛ, приостановить контракт с клубом из России.

«Какая ситуация с продлением Камано? В теории он бы мог воспользоваться правилом ФИФА и уехать. Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не будет им пользоваться. Но он и не собирается использовать эту опцию. У нас есть чёткие договоренности. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться.

Мы хотим его сохранить, как минимум на этот сезон. А дальше посмотрим. Мы делали Камано предложение о продлении контракта, пока не сошлись. Если в итоге не сойдёмся в условиях, тогда Франсуа просто отыграет сезон, а по его ходу посмотрим, что с этим делать», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего гвинейского форварда в € 5 млн.