«Манчестер Юнайтед» заблокирует переход Магуайра в «Челси»

«Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать защитника и капитана команды Гарри Магуайра в «Челси». Об этом сообщает The Guardian. Ранее сообщалось, что лондонский клуб заинтересован в подписании английского защитника и готов обменять его на полузащитника Кристиана Пулишича.

29-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. Это наибольшая сумма, выплаченная в футболе за игрока его позиции. За три года защитник в 146 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

При переходе в «Манчестер Юнайтед» главный тренер Эрик тен Хаг сразу заявил, что Магуайр останется капитаном команды.

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