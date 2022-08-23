Сесар Навас: Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом

Бывший испанский защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас оценил шансы соотечественника Гильермо Абаскаля привести «Спартак» к титулу в чемпионате России.

«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определённое впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает. Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку всё ещё очень молод и в последнее время тренировал в других странах. Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», — сказал Навас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Сесаром Навасом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.