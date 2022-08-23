В «Барселоне» нашли клуб для Мартина Брейтуэйта

«Барселона» намерена расстаться с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом до конца летнего окна и, вероятно, нашла на него покупателя. 31-летнего футболиста готова подписать «Мальорка». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Брейтуэйт перешёл в «Барселону» вне трансферного окна в феврале 2020 года. Каталонскому гранду разрешили подписать игрока на замену Луису Суаресу, получившему серьёзную травму. В 57 матчах за сине-гранатовых Брейтуэйт забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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