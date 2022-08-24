«Челси» и «Аякс» проведут переговоры по трансферу Зиеша

«Челси» и «Аякс» планируют провести новый раунд переговоров по возвращению атакующего полузащитника Хакима Зиеша в стан нидерландского клуба. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, ключевым моментом возможного перехода Зиеша является трансфер бразильского вингера «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед». При этом марокканский футболист уже успел провести две встречи с членами правления нидерландского клуба за последние четыре дня.
Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 24 августа 2022
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:09
-
16:01
-
15:57
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:54
-
12:51
-
12:47
-
12:21
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:31