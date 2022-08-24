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«Челси» и «Аякс» проведут переговоры по трансферу Зиеша

«Челси» и «Аякс» проведут переговоры по трансферу Зиеша
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«Челси» и «Аякс» планируют провести новый раунд переговоров по возвращению атакующего полузащитника Хакима Зиеша в стан нидерландского клуба. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, ключевым моментом возможного перехода Зиеша является трансфер бразильского вингера «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед». При этом марокканский футболист уже успел провести две встречи с членами правления нидерландского клуба за последние четыре дня.

Действующий контракт Зиеша с «Челси» рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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