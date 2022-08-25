Шалимов: Федуну не повезло не найти своего Гинера для «Спартака»

Бывший футболист и воспитанник «Спартака» Игорь Шалимов высказался по поводу ухода Леонида Федуна с поста президента московского клуба. По его мнению, Федуну не удалось найти грамотного функционера, который мог бы управлять клубом так, как Евгений Гинер управляет ЦСКА.

«Мне кажется, его нужно сравнивать с владельцем «Краснодара» Галицким. Это два владельца, которые давали свои деньги. Федун много лет искал управленца на позицию, которую сейчас как раз занимает Гинер в ЦСКА. И не нашёл. Ошибок было много. Таких управленцев, как Гинер, немного.

Если ты Галицкий, который появляется на тренировках, участвует в селекции, по три или четыре часа просматривает игрока, то да. Не думаю, что Федун смотрит игрока по четыре часа и выбирает одного, второго, третьего. Федуну не повезло не найти своего Гинера. Сколько чемпионатов ЦСКА при нём выиграл, тренеров не так много было. Нужен был управленец, который хорошо распоряжался бы деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру. Может быть, Федуну и не дано было искать футболистов, селекцией заниматься», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, Леонид Федун был президентом «Спартака» 18 лет и 4 месяца. За это время красно-белые выиграли всего три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.