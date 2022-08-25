«Сгорел сарай — гори и хата. Нас везде выгонят». Уткин — о принятии крымских клубов в РФС

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался об идее включения крымских футбольных клубов в соревнования под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев раскритиковал УЕФА за развитие футбола в Крыму и рассказал, что РФС и РПЛ ведут диалог с ФИФА и УЕФА по крымскому футболу.
«А что сейчас мешает крымским футболистам играть за российские футбольные команды? Сычевой, например, приехал и играет за «Оренбург». Давайте примем крымские и абхазские клубы. Тогда уже можно будет совершенно точно не содержать наши национальные сборные. Можно будет их не содержать, потому что нас окончательно отовсюду выгонят и больше никогда не возьмут. Радостное событие. Сгорел сарай – гори и хата. Я даже не знаю, как ещё к этому относиться», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов назвал бредовым заявление УЕФА о недопустимости вхождения крымских клубов в турниры под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
- 25 августа 2022
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