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«Монако» Головина, «Ференцварош» Черчесова и «Црвена Звезда» Пруцева — в одной группе ЛЕ

«Монако» Головина, «Ференцварош» Черчесова и «Црвена Звезда» Пруцева — в одной группе ЛЕ
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«Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева попали в одну группу Лиги Европы сезона-2022/2023.

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