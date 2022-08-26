«Монако» Головина, «Ференцварош» Черчесова и «Црвена Звезда» Пруцева — в одной группе ЛЕ
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«Монако» Александра Головина, «Ференцварош» Станислава Черчесова и «Црвена Звезда» Егора Пруцева попали в одну группу Лиги Европы сезона-2022/2023.
Новость по темеИтоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
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- 26 августа 2022
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