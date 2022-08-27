Тен Хаг — о Магуайре: если ты капитан «МЮ», это не значит, что ты должен играть постоянно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что статус капитана команды не даёт защитнику Гарри Магуайру никаких гарантий на получение постоянного игрового времени.



«Если ты капитан, это не значит, что ты должен играть постоянно. Особенно, когда в твоей команде есть ещё и Варан. У нас есть разные варианты. Важно, чтобы в команде была конкуренция. Впереди множество матчей, и мы должны использовать разных футболистов. Эта необходимость становится более видимой от игры к игре», — приводит слова тен Хага The Guardian.



Сегодня, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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