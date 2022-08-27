«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.
«Саутгемптон» в трёх матчах набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.
Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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