«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.



«Саутгемптон» в трёх матчах набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.



Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».