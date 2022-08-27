Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

«Саутгемптон» в трёх матчах набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший в трёх матчах девять очков.

Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

В «Манчестер Юнайтед» теперь будет топовая связка. Как Каземиро впишется в игру команды В «Манчестер Юнайтед» теперь будет топовая связка. Как Каземиро впишется в игру команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022