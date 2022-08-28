Романо: «Тоттенхэм» и «Атлетико» достигли соглашения по Регилону

«Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико» достигли соглашения по переходу крайнего защитника Серхио Регилона на правах аренды. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в понедельник футболист отправится в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.
По сведениям инсайдера, в сделке между командами не будет опции выкупа. Защитник заменит по позиции Ренана Лоди. Ранее появлялась информация, что «Барселона» рассматривает его в качестве одного из кандидатов на случай срыва переговоров с «Челси» по трансферу Маркоса Алонсо.
Серхио Регилон – воспитанник мадридского «Реала». В сентябре 2020 года «сливочные» продали его «Тоттенхэму» за € 30 млн. С тех пор Регилон провёл за лондонцев 67 матчей во всех турнирах.
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