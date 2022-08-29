Защитник «ПСЖ» Курзава, который не играет больше года, близок к уходу в клуб АПЛ

Французский футболист «ПСЖ» Лейвин Курзава в ближайшее время может стать игроком «Фулхэма». Лондонский клуб заинтересован в приглашении нового левого защитника и готов подписать 29-летнего футболиста на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, сейчас стороны обсуждают сумма выкупа.
Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году. Последний раз он выходил на поле в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1), который прошёл более года назад — 1 августа 2021 года. Тогдашний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не видел нужды в услугах защитника, как и его сменщик Кристоф Галтье. Курзаву, чей контракт истекает в 2024 году, в парижском клубе готовы продать.
Лучшие голы Лейвина Курзава за «ПСЖ». Видеоролик:
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