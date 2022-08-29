«Милан» сообщил о переходе немецкого защитника Малика Тшау из «Шальке-04»

Немецкий защитник Малик Тшау пополнил состав «Милана». Футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

За «Шальке-04» Малик провёл 61 матч и забил три гола. 21-летний футболист является игроком молодёжной сборной Германии.

«Милан» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первую строчку турнирной таблицы Серии А сезона-2022/2023. «Россонери» в 1-м туре обыграли «Удинезе» со счётом 4:2, далее сыграли вничью с «Аталантой» (1:1) и одержали победу над «Болоньей» — 2:0. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Сассуоло» на выезде. Матч начнётся 30 августа в 19:30 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов соперниками «Милана» стали «Челси», «Ред Булл Зальцбург» и «Динамо» (Загреб).