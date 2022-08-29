«Милан» сообщил о переходе немецкого защитника Малика Тшау из «Шальке-04»
Поделиться
Немецкий защитник Малик Тшау пополнил состав «Милана». Футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
За «Шальке-04» Малик провёл 61 матч и забил три гола. 21-летний футболист является игроком молодёжной сборной Германии.
«Милан» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первую строчку турнирной таблицы Серии А сезона-2022/2023. «Россонери» в 1-м туре обыграли «Удинезе» со счётом 4:2, далее сыграли вничью с «Аталантой» (1:1) и одержали победу над «Болоньей» — 2:0. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Сассуоло» на выезде. Матч начнётся 30 августа в 19:30 мск. В групповом этапе Лиги чемпионов соперниками «Милана» стали «Челси», «Ред Булл Зальцбург» и «Динамо» (Загреб).
Комментарии
- 29 августа 2022
-
23:27
-
23:26
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:57
-
22:46
-
22:40
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
20:56
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:59
Партнерский контент