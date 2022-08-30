Зиньковский: мама Умярова заплакала из-за ошибки Наиля в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался по поводу ошибки Наиля Умярова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). Именно после ошибки бело-голубые забили единственный гол в матче. По словам Зиньковского, мама Умярова, сидевшая на трибунах, даже заплакала из-за ошибки сына.

«Ошибка Умярова в матче с «Динамо»? В такие моменты все прекрасно всё понимают, и сам футболист — особенно. Во время матча я Наилю ничего не говорил, потому что ему важно было собраться после сложного момента и продолжить играть. Уже после финального свистка, конечно, подбодрил его.

На следующий день мы ехали вместе на тренировку, ещё раз обсудили произошедшее. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая эмоционально отреагировала на этот момент и даже немного заплакала. Мне стало не по себе, когда я это узнал, поэтому ещё раз посочувствовал Наилю.

Это футбол, такое может случиться с каждым. Особенно с теми, кто играет ближе к своим воротам: вратарями, защитниками и опорниками. Думаю, все заметили, как команда отреагировала на поле на этот эпизод: все ребята сразу подбежали к Наилю и старались его поддержать. Это лучшим образом показывает отличную атмосферу в коллективе. Все действительно друг за друга переживают, это круто! Поэтому спасибо ребятам, они молодцы!» — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».