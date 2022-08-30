Арсен Захарян полетел с «Динамо» на матч с «Ростовом»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вместе с командой отправился на матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом». Встреча состоится 31 августа.

Ранее сообщалось, что «Челси» прислал в «Динамо» официальное предложение по трансферу 19-летнего футболиста за € 15 млн, которые прописаны у Захаряна в качестве отступных. Все стороны были готовы к осуществлению сделки, однако проблема возникла в выплате этой суммы из-за британских санкций.

Трансферное окно в Англии открыто до 2 сентября.

В нынешнем сезоне Захарян в шести матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил гол и отдал две результативные передачи.

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