«Понятия не имею». Брат Федуна одной фразой ответил на три вопроса журналистов
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Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, пообщался с журналистами в преддверии матча группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».
— Каким будет новый состав совета директоров?
— Понятия не имею.
— Будет ли вообще совет директоров?
— Понятия не имею.
— Войдёте ли в состав директоров?
— Понятия не имею. Что я вообще знаю? Сегодня футбольный матч, хотелось бы увидеть победу, — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 30 августа, состоится матч группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».
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