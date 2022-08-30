«Понятия не имею». Брат Федуна одной фразой ответил на три вопроса журналистов

Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, пообщался с журналистами в преддверии матча группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».



— Каким будет новый состав совета директоров?

— Понятия не имею.

— Будет ли вообще совет директоров?

— Понятия не имею.

— Войдёте ли в состав директоров?

— Понятия не имею. Что я вообще знаю? Сегодня футбольный матч, хотелось бы увидеть победу, — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 30 августа, состоится матч группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».