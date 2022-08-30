«Спартак» открыл счёт в матче с «Крыльями Советов»: Мелёшин забил дебютный гол

Сегодня, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу встречаются «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Матч стартовал в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Красно-белые к 49-й минуте ведут — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой игры.
В первом тайме забитых мячей не было, однако уже спустя 25 секунд после начала второй половины игры в своём дебютном матче за основную команду «Спартака» забил 18-летний нападающий Павел Мелёшин. Ранее нападающий красно-белых Александр Соболев не реализовал пенальти — вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников отбил мяч.
Напомним, «Спартак» является действующим обладателем Кубка России. В финале турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
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