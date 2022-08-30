Сергей Анохин: расстроился, что 2DROTS вылетел из Кубка
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал результат матча 1/128 финала Кубка России «Текстильщика» и 2DROTS. В послематчевой серии пенальти успешнее оказались футболисты ивановской команды — 5:3.
«Как дела? На подъёме. Как мне футбол медийный? 2DROTS – молодцы сегодня, сразу видно, у них серьёзный спонсор. Я расстроился на самом деле, что они вылетели из Кубка России. Думал, что «Текстильщик» покажет более яркий футбол, и я расстроен, что команда, претендующая на выход в Первую лигу, играет на таком уровне с 2DROTS. Но это всё-таки Кубок. Надеюсь, что у «Текстильщика» всё получится», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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