Литвинов: к Николсону нет претензий за пост про «резервный вариант»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об уходе защитника Максимилиано Кофрие в «Клермон» на правах аренды, а также прокомментировал недавний пост форварда красно-белых Шамара Николсона.
«Грустно, что Кофрие ушёл. Самое главное, что будет играть. Шамар? Каждый сам выбирает, что писать. Внутри коллектива никто это не обсуждает, ни у кого к нему нет претензий», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее Николсон опубликовал в социальных сетях пост с надписью: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я — резервный вариант».
«Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
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