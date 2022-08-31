«Клуб, который действительно хотел меня». Кофрие – о переходе из «Спартака» в «Клермон»

Бельгийский центральный защитник Максимилиано Кофрие, перешедший на правах аренды из московского «Спартака» во французский «Клермон», прокомментировал свой трансфер.



«Для меня большая честь присоединиться к «Клермону». Моя цель состояла в том, чтобы найти клуб, который действительно хотел меня. От тренера и руководства я услышал слова, которые привлекли.



И французская Лига 1 – очень интересный чемпионат для меня. Рад принять новый вызов в таком клубе, как «Клермон», с чётким спортивным проектом и большими ценностями. Я нацелен выкладываться на поле по максимуму, чтобы помочь клубу и достичь с ним всех целей», – цитирует Кофрие пресс-служба «Клермона»



Кофрие стал игроком «Спартака» ровно год назад – его приобрели у бельгийского «Сент-Трюйдена». Всего за красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах. Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2025 года.