Романо: Брейтуэйт подписал контракт с «Эспаньолом»

Нападающий сборной Дании Мартин Брейтуэйт подписал контракт на три года с «Эспаньолом» из Барселоны, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее сегодня «Барселона» объявила о расторжении контракта с Брейтуэйтом. 31-летний футболист выступал за сине-гранатовых с февраля 2020 года, перейдя в стан каталонцев из «Леганеса». Всего за «Барсу» нападающий провёл 58 матчей, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее в своей карьере Брейтуэйт выступал за французские «Тулузу» и «Бордо», датский «Эсбьерг» и английский «Мидлсбро».
В прошлом сезоне «Эспаньол» занял 14-е место в Ла Лиге. В нынешнем сезоне команда набрала одно очко в трёх играх. В следующем матче каталонцы встретятся с «Атлетиком» (Бильбао).
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