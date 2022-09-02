А. Кержаков: не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится 4 сентября в 19:00 мск.



«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаётся прежним, это «Зенит». Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что? Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везёт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака».



Нравится ли мне игра «Зенита» в этом сезоне? Мне нравится, какое место он занимает в турнирной таблице. Думаю, всем болельщикам «сине‑бело‑голубых» это нравится. Это самое главное сейчас, как и все предыдущие четыре сезона. Сейчас в «Зените» много латиноамериканских футболистов, которые солируют в команде. Даже неважно, кто будет играть в линии нападения петербуржцев, главной силой сейчас является полузащита, где, на мой взгляд выходят ведущие игроки клуба — Малком, Вендел и Клаудиньо. От их присутствия и зависит, как будет играть «Зенит», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».