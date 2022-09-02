Гендиректор «Зенита»: посмотрим в воскресенье, является ли этот «Спартак» самым сильным

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



«Самый ли сильный «Спартак» при Абаскале? Посмотрим в воскресенье, какой он самый сильный. Главное, чтобы три очка были в копилке», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у команды в активе 17 набранных очков. Московский «Спартак» идёт следом — у команды 16 очков и вторая строчка чемпионата. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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