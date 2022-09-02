Медведев: премиальные легендам «Зенита»? Мы играем за идею

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг возможную выплату премиальных легендам команды за победу над «Спартаком».

«Премиальные? Нет. Мы за идею играем», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 сентября, состоится матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча на «Открытие Банк Арене» начнётся в 19:00 мск. 8 июля команды играли на «Петровском», тогда победу одержал коллектив из Санкт-Петербурга со счётом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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