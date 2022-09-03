Дзагоев готов дебютировать за «Рубин» 4 сентября с «Аланией»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал, что готов дебютировать за казанскую команду в матче 8-го тура Первой лиги с «Аланией».

«Леонид Викторович меня спросил, готов ли я играть, я сказал, что готов. Соскучился уже. Дебют с «Аланией»? Тут принципиального момента нет. Но так совпало, что я попадаю именно на игру с «Аланией». Само собой, если забью, ни в коем случае не буду праздновать. Я родом оттуда, так что могу сказать, что эта команда для меня родная. Желаю хорошей, качественной, зрелищной игры обеим командам», — приводит слова Дзагоева пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

Напомним, матч «Рубин» — «Алания» состоится завтра, 4 сентября. Начало – в 18:00 мск. 32-летний Дзагоев подписал контракт с командой до конца сезона.