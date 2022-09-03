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«Катастрофа». Капитан сборной Германии — об условиях и инфраструктуре в женской Бундеслиге

«Катастрофа». Капитан сборной Германии — об условиях и инфраструктуре в женской Бундеслиге
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Нападающая «Вольфсбурга» и сборной Германии Александра Попп раскритиковала условия в чемпионате страны по футболу.

«Профессионализм, условия и инфраструктура иногда являются катастрофой в Бундеслиге, мы говорим о первой Бундеслиге. Что-то нужно делать», — сказала Попп в подкасте Kicker.

31-летняя футболистка выделила Великобританию, где клубы ведущих мужских дивизионов должны серьёзно и постоянно инвестировать в отделы женского футбола.

«Они сделали большой шаг в области спорта и профессионализма лицензированных команд, которые они взяли на себя. Я считаю, что для того, чтобы стать такими же профессионалами, мы должны пойти по этому пути, потому что некоторым командам чрезвычайно сложно удерживать свои позиции в течение длительного периода времени. «Мы всегда говорим о «Вольфсбурге». Грубо говоря, это только сказано, а мы на самом деле не работаем вместе»», — отметила Попп.

Немецких футболисток встретили на родине после Евро. Видеоролик:

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