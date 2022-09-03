«Атлетико» упустил победу над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Атлетико». Встреча закончилась ничьей — 1:1.
Первый гол в матче на пятой минуте забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората, добив мяч в штрафной площади соперника после подачи углового.
Альваро Мората забивает первый мяч в матче. Видеоролик:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 55-й минуте отличился новичок «Реала Сосьедад» Умар Садик, перешедший в команду перед этим матчем из «Альмерии». Форвард реализовал головой подачу с фланга от Мохамеда-Али Шо.
Умар Садик забивает первый мяч за «Реал Сосьедад». Видеоролик:
«Атлетико» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице шестое место, у «Сосьедада» столько же очков, но восьмая позиция.
- 3 сентября 2022
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:28
-
22:27
-
22:09
-
21:57
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:34
-
21:27
-
21:22
-
21:22
-
21:21
-
21:17