«Атлетико» упустил победу над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура Ла Лиги

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал Сосьедад» принимал мадридский «Атлетико». Встреча закончилась ничьей — 1:1.

Первый гол в матче на пятой минуте забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората, добив мяч в штрафной площади соперника после подачи углового.

Альваро Мората забивает первый мяч в матче. Видеоролик:

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На 55-й минуте отличился новичок «Реала Сосьедад» Умар Садик, перешедший в команду перед этим матчем из «Альмерии». Форвард реализовал головой подачу с фланга от Мохамеда-Али Шо.

Умар Садик забивает первый мяч за «Реал Сосьедад». Видеоролик:

«Атлетико» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице шестое место, у «Сосьедада» столько же очков, но восьмая позиция.