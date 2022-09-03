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Захарян: ещё зимой знал, что «Челси» мной интересуется

Захарян: ещё зимой знал, что «Челси» мной интересуется
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, в какой момент узнал об интересе «Челси».

«Я знал, что «Челси» мною интересуется ещё зимой. Приятно, что такие авансы мне выдаются, такие клубы следят. Буду стараться ещё лучше себя показывать. Понятно, что сейчас что-то не получается, я это принимаю, критику тоже принимаю.

Как не стать вторым Фёдором Чаловым? Я не знаю какая у него ситуация была, как он на это отреагировал. Я старюсь отдать всё родному клубу, чтобы мы шли как можно выше», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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