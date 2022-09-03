Захарян: дал ли я согласие «Челси»? Как я мог отказаться?

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своём согласии на переход в «Челси».

«Общался с людьми из «Челси». С кем? Общался (смеётся).



Было предложение, просто не получилось. Дал ли я согласие? Как я мог отказаться?» — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.