Захарян: дал ли я согласие «Челси»? Как я мог отказаться?
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своём согласии на переход в «Челси».
«Общался с людьми из «Челси». С кем? Общался (смеётся).
Было предложение, просто не получилось. Дал ли я согласие? Как я мог отказаться?» — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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