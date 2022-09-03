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Захарян: дал ли я согласие «Челси»? Как я мог отказаться?

Захарян: дал ли я согласие «Челси»? Как я мог отказаться?
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своём согласии на переход в «Челси».

«Общался с людьми из «Челси». С кем? Общался (смеётся).

Было предложение, просто не получилось. Дал ли я согласие? Как я мог отказаться?» — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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