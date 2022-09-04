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Владислав Камилов стал игроком «Ахмата»

Владислав Камилов стал игроком «Ахмата»
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Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов перешёл в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненцев. Футболист уже прошел медицинское обследование и присоединился к «Ахмату». Хавбек подписал с клубом трёхлетнее соглашение. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, «Уфа» приобрела Камилова в сентябре 2020 года из «СКА-Хабаровск» за € 215 тыс. С игроком заключён контракт до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.

После семи туров команда Андрея Талалаева занимает 12-е место в Российской Премьер-Лиге. «Уфа», выступающая во втором по силе дивизионе, располагается на 12-й строчке.

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