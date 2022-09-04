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«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
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Кечинов: «Зенит» с Клаудиньо и без — разные команды. Есть чувство, что «Спартак» победит

Кечинов: «Зенит» с Клаудиньо и без — разные команды. Есть чувство, что «Спартак» победит
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в чемпионате России.

«Спартак» подходит к матчу с «Зенитом» в оптимальном состоянии — причём и эмоционально, и психологически, и физически. У «Спартака» появилась игра, мы видим её рисунок, играют красиво и результативно. В матче не сыграет Клаудиньо, а «Зенит» с ним и без него — две разные команды: бразилец играет определяющую роль впереди, все атаки ведутся через него. Это точно минус для «Зенита». «Спартаку» надо выйти на матч с настроем, но в то же время не перегореть. Если настрой команды будет чересчур [сильным], то красно-белые просто перегорят и сыграют неудачно. Есть такое чувство, что «Спартак» победит «Зенит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Зенит» набрал 17 очков за семь стартовых туров и лидирует в чемпионате России. «Спартак» отстаёт всего на одно очко (16).

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