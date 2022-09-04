Быстров: зачем «Спартаку» закрывать Клаудиньо? Нужно просто играть в свой футбол

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче команд в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Что поменялось по сравнению с Суперкубком? В «Спартак» пришёл новый тренер, поставил другой совершенно футбол. Взяли смелого тренера, который пытается навязать свою игру. И те же самые футболисты начинают играть хорошо. То есть в таком футболе они смотрятся гораздо лучше, чем с предыдущими тренерами. Сравнение с Романцевым? Романцев такой один, и это всё история.

Способен ли этот «Спартак» обыграть «Зенит»? Почему нет? «Зенит» тоже не в оптимальной форме.

Малком и Клаудиньо? А чего бояться-то? В своё время мы тоже выходили на поле против сильных иностранцев и ничего страшного — обыгрывали. Бразильцы тоже не любят играть без мяча. Если оставить их без мяча, навязывать свой футбол, то у них будут проблемы. Они не любят обороняться. Когда тяжело, начинают ссориться.

Кто способен закрыть Клаудиньо? Зачем его закрывать? Нужно играть в свой футбол, чтобы он играл в некомфортных условиях», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».