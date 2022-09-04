Федотов — о трансферах ЦСКА: хотелось бы, чтобы Дед Мороз ещё пару подарков преподнёс

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.
«Всегда есть над чем работать. Трансферная кампания такая штука, которая заканчивается мы сами знаем когда — в 12 ночи определённого числа. В это время, как мы смотрели в Европе, происходят самые хорошие сделки. Мы, правда, далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз ещё пару подарков преподнёс», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».
Сегодня, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали на своём поле московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
- 4 сентября 2022
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