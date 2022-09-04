Масалитин высказался о минимальной победе ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»

Бывший советский футболист Валерий Масалитин поделился мнением о результате матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — ЦСКА (0:1).
«Два разных тайма. Если в первом «Крылья» ещё показывали сбалансированную игру, отвечали на угрозы и смотрелись очень интересно, то у ЦСКА почти ничего не было впереди. В конце тайма был чистый пенальти, причём с красной карточкой. Человек играл прямой развёрнутой ногой — могла быть травма. В первом тайме не было активности у Гайича и Мойзеса, поэтому в плане созидания было плохо.
Во втором тайме ЦСКА добавил. Чувствовалось, что ЦСКА потихоньку давит. У «Крыльев» есть проблема с ростом в защите — все мелкие, чем удачно ЦСКА и воспользовались. Хорошая подача, Дивеев хорошо выбрал позицию и пробил. Потом опять создали себе нервную концовку.
Тяжёлая победа для ЦСКА. Однако в плане становления и психологии это большой плюс. Может, в дальнейшем это пойдёт им на пользу. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем на выезде показывали более стабильную игру», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 сентября 2022
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