Экс-тренер «Торпедо» рассказал о жёстком разговоре Бородюка с футболистами в раздевалке

Бывший тренер московского «Торпедо» Виктор Лосев рассказал об атмосфере, которая царила в команде.
«Александр Генрихович Бородюк спокойно общался с игроками, мог пошутить, хотя иногда был и диктатором в раздевалке, но главное – находил выход в любой ситуации. У нас была действительно семейная атмосфера. Я ловил себя на мысли, что еду на тренировку и буду рад видеть ребят. Раздевалка была нашей внутренней кухней. Каждый мог высказаться. И по матчам, и по тренировкам – ничего на публику не выходило.
В конце первого круга был момент, когда жёстко поговорили. Приехал президент, он вышел – мы попросили дать нам отдельно с командой пообщаться. Напрашивался внутренний разговор, и он состоялся. Не буду говорить, по какому поводу, но мы слышали и чувствовали друг друга. Именно за счёт коллектива мы вытаскивали матчи с 0:3 и преодолели период, когда восемь раз сыграли вничью», — сказал Лосев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 8 сентября 2022
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