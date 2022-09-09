Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата перешёл в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба

Мата подписал с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года с опцией продления на один сезон. Годовой оклад испанца пока не уточняется. Хуан Мата перешёл в «Галатасарай» следом за нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, который будет выступать за турецкую команду на правах годовой аренды.



34-летний Мата выиграл вместе с английским клубом четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач. Ранее Мата играл также в составе лондонского «Челси», «Валенсии» и «Реала», воспитанником которого и является.

Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»: