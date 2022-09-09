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Глушенков рассказал, что при Тедеско были самые сложные тренировки

Глушенков рассказал, что при Тедеско были самые сложные тренировки
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Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал, что самые сложные тренировки в его карьере были при бывшем главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«В каждом периоде были трудные тренировки. А потом, спустя время, смотришь и понимаешь, что там цветочки были по сравнению с тем, как работаешь сейчас. Но вообще вспоминаются сборы с Тедеско в «Спартаке». Очень серьёзные нагрузки — и по объёму, и по интенсивности. Всё вместе. Плюс там ещё жара была. Может, та же работа при +15 градусах была бы не такой тяжёлой. Но тогда было очень трудно», – приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

Предыдущим местом работы Тедеско был московский «Спартак», который он тренировал с октября 2019-го по май 2021 года. В последнем сезоне немецкий специалист выиграл с московской командой серебряные медали чемпионата страны.

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