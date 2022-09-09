Глушенков рассказал о хейте в соцсетях после гола и удаления в матче со «Спартаком»

Российский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал о хейте в соцсетях после матча со «Спартаком» весной 2021 года. Тогда Глушенков, выступая за «Химки», в матче с красно-белыми (1:2) забил гол и заработал красную карточку. После этого на молодого футболиста вылилась уйма критики от болельщиков.

«Не только фанаты «Спартака», но и болельщики «Химок» тоже писали всякое. Так получилось, что и те, и те писали с претензиями. Но на меня это вообще никак не влияет, не давит.

Самое дикое и странное, что писали? Я такие сообщения не запоминаю. Бывает, что один и тот же человек может сначала обосрать, грубо говоря, а через время написать что-то типа: «Ты молодец». И наоборот. Не знаю, почему так делают. Может, кто-то хочет привлечь к себе внимание. Думают, что так им точно ответят, чтобы негативный диалог завязался. Но не с тем человеком связались (улыбается). На негативные сообщения я никогда не отвечаю», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».