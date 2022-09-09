Гладышев рассказал, как в «Динамо» подкалывают Захаряна по поводу «Челси»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, как в коллективе подкалывают Арсена Захаряна из-за сорвавшегося перехода в «Челси». Также Гладышев рассказал о реакции Захаряна на шутки про интерес лондонского клуба.

«Подкалываем ли Захаряна по поводу «Челси»? Вообще по любой ситуации! Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: «Заха, куда вы с ним теперь поедете?» Про Загреб ему говорили, что «Челси» проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше. Каждый день теперь подкалываем его этим «Челси». Было, наверное, уже вообще всё.

Задевает ли его это? Не, тоже смеётся со всеми, спокойно работает дальше. Любой футболист был бы в шоке, когда зовёт клуб АПЛ, который выиграл Лигу чемпионов год назад. Со стороны это не было видно. Думаю, он переживал внутри, но в команде тему вроде не обсуждал.

Смог бы Захарян заиграть в «Челси»? Было бы сложно, но попытаться надо в любом случае. Всегда можно вернуться или доказать через аренды», — приводит слова Гладышева Metaratings.

Напомним, в летнее трансферное окно Арсен Захарян едва не перешёл в лондонский «Челси», однако трансфер в последний момент сорвался. «Аристократы» предложили за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, и «Челси» не успел оформить сделку до закрытия трансферного периода.