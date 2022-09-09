«Ростов» сыграет со «Спартаком» в футболках с подсолнухами. Фото
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«Ростов» выпустил специальную форму, приуроченную к 85-летнему юбилею Ростовской области. Команда Валерия Карпина сыграет в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» в футболках с изображением подсолнухов – одного из символом региона.
«Настало время представить вам футболки, в которых наши игроки выйдут на поле в матче со «Спартаком». На этот раз мы вдохновились предстоящим 85-летним юбилеем Ростовской области. Именно поэтому на футболках изображён один из символов нашего региона», — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»
Отмечается, что по окончании матча специальные футболки «Ростова» будут выставлены на аукцион. Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность.
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