Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что по новому соглашению с командой пошёл на сокращение зарплаты.
«Подходило ли ко мне руководство ЦСКА с просьбой понизить зарплату? Я снизил её на 40% при подписании нового контракта. Мы начали обсуждать контракт, я понимал, что такая история неизбежна, понимал, что такой разговор может зайти. Он зашёл, я сказал: «Окей, не вопрос», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
36-летний Акинфеев подписал новое двухлетнее соглашение с ЦСКА в мае 2022 года. В нынешнем сезоне вратарь в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пропустил семь мячей и четырежды сыграл «на ноль».
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