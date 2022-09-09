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Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКА

Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКА
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что по новому соглашению с командой пошёл на сокращение зарплаты.

«Подходило ли ко мне руководство ЦСКА с просьбой понизить зарплату? Я снизил её на 40% при подписании нового контракта. Мы начали обсуждать контракт, я понимал, что такая история неизбежна, понимал, что такой разговор может зайти. Он зашёл, я сказал: «Окей, не вопрос», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

36-летний Акинфеев подписал новое двухлетнее соглашение с ЦСКА в мае 2022 года. В нынешнем сезоне вратарь в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пропустил семь мячей и четырежды сыграл «на ноль».

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