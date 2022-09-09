Экс-защитник сборной Италии завершил карьеру в 31 год из-за травмы
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Итальянский защитник Давиде Сантон объявил о завершении карьеры в 31 год.
«Моё левое колено просто исчезло, его нет. Это мешает мне делать многие вещи. Правое колено уже оперировали трижды…
Мне приходится повесить бутсы на гвоздь. Дело не в отсутствии предложений, а в том, что моё тело больше не может справляться с нагрузками после стольких травм. Но ничего не поделаешь, судя по многим анализам и консультациям. Того, что я могу ходить, недостаточно для профессионального спорта. Если бы я продолжал, мне бы понадобился протез», — цитирует Сантона Tuttomercatoweb.
Во время карьеры футболист выступал за «Интер», «Чезену», «Ньюкасл» и «Рому». Также на его счету восемь игр за основную сборную Италии.
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