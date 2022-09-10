Представитель ФАБиГ — о матче с РФ: проголосовал за спорт, футболисты ни в чём не виноваты

Представитель Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Фуад Чолпа прокомментировал решение согласиться на проведение товарищеского матча со сборной России.

«Я проголосовал за спорт, футболистов не должны винить в происходящем на Украине. И условия для нашей ассоциации достаточно благоприятны», — приводит слова Чолпы SportSport.ba.

Ранее полузащитник Миралем Пьянич заявил, что намерен отказаться от поездки на матч с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто сыграет с россиянами. Кроме того, против проведения матча выступили и футбольные функционеры из Боснийской федерации футбола.



Напомним, 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой России 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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