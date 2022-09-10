Падение Агаларова с «точки» и дубль Сулейманова — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Пари НН»
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В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. Местный «Ахмат» принимал «Пари НН».
Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 3:1, а главным героем матча стал форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, оформивший дубль.
Он открыл счёт на 22-й минуте. На 59-й минуте Юрий Журавлёв сравнял счёт, но уже через две минуты Сулейманов забил второй мяч. А точку в матче поставил Кирилл Гоцук, отличившийся на 64-й минуте.
«Пари НН» одержал вторую победу подряд и набрал 12 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте.
В следующем туре «Пари НН» сыграет с «Оренбургом». В свою очередь, «Ахмат» сыграет в гостях в Екатеринбурге с «Уралом».
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