Роман Ежов оценил игру «Крыльев Советов» после девяти туров РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением об игре команды по результатам девяти туров.
«Если оценивать первые девять туров, то можно сказать, что где-то потеряли очки. Команда только формируется, к сожалению, не всем новичкам удалось сразу приехать на сборы. Мы находимся в процессе формирования. Сложно оценить начало сезона. Свои очки набираем, где-то очков не добираем, но мы ещё наберём свой ход. Это только начало», – передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В текущем сезоне на счету Ежова восемь матчей, в которых он набрал четыре очка за результативность: забил два гола и отдал две результативные передачи.
На данный момент Самарская команда с 10 очками занимает 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.
- 11 сентября 2022
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