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Роман Ежов оценил игру «Крыльев Советов» после девяти туров РПЛ

Роман Ежов оценил игру «Крыльев Советов» после девяти туров РПЛ
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением об игре команды по результатам девяти туров.

«Если оценивать первые девять туров, то можно сказать, что где-то потеряли очки. Команда только формируется, к сожалению, не всем новичкам удалось сразу приехать на сборы. Мы находимся в процессе формирования. Сложно оценить начало сезона. Свои очки набираем, где-то очков не добираем, но мы ещё наберём свой ход. Это только начало», – передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В текущем сезоне на счету Ежова восемь матчей, в которых он набрал четыре очка за результативность: забил два гола и отдал две результативные передачи.

На данный момент Самарская команда с 10 очками занимает 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.

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