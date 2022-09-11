Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гурцкая ответил на вопрос, какой клуб РПЛ лучше всех провёл трансферную кампанию

Агент Гурцкая ответил на вопрос, какой клуб РПЛ лучше всех провёл трансферную кампанию
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил летнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

«По трансферным кампаниям клубов на бумаге нравится, как усилился ЦСКА. Мойзес ― очень хорошее приобретение, он фактурный, атлетичный, для РПЛ – просто идеально. Если говорить о других клубах, то всё сложнее. Тот же «Локомотив» ― всё в минус. «Спартак» ― непонятно. «Краснодар» тоже тяжело оценить. Нет уверенности, что пришедшие иностранцы будут сильнее россиян.

В «Динамо» они хорошо поработали, закрыли позиции, которые им были нужны. Двух центральных защитников в деле уже увидели: Фернандес ― очень классный, на Маричала ещё посмотрим. Норманн ― трансфер железного качества. Да, у него был не очень удачный сезон в Англии, но это качество. Хотя мне непонятна мотивация его возвращения», ― сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Гурцкая читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022